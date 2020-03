Cairo: "Concludere il torneo di Serie A a fine luglio comprometterebbe anche la prossima stagione"

- Il presidente del Torino Urbano Cairo è molto preoccupato per il futuro del Campionato di calcio di Serie A. Il torneo è sospeso fino al 3 Aprile per l’emergenza Coronavirus. A Sky Sport 24 ha dichiarato:”Non sarà possibile concludere il torneo se si dovesse riuscire a riprendere a giocare il 2 o il 9 Maggio, oltre il 30 giugno. Una tale eventualità infatti comprometterebbe anche la prossima stagione”.“Far terminare la Serie A a fine Luglio, ha continuato Cairo, porterebbe le società a concedere le ferie ai calciatori ad Agosto, per cui a Settembre si inizierebbero i ritiri precampionato, e di conseguenza il prossimo torneo incomincerebbe inevitabilmente a Ottobre”, Questo potrebbe creare problemi perché al termine della prossima stagione si giocheranno nel 2021 gli Europei.“Bisogna pensare, ha concluso Cairo prima alla salute e a risolvere in modo totale l’emergenza Coronavirus che è grave in tutto il mondo, e poi se ci saranno le condizioni riprendere a giocare”. La situazione è drammatica e per il momento la soluzione sembra molto lontana.