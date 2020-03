- La morsa del Coronavirus pare non voglia allentarsi in Italia, con 3815 nuovi contagi, per un totale di attuali casi positivi di 73880, di cui sono 3.906 (+1,3%) in terapia intensiva, in aumento rispetto a ieri.Dopo il picco di ieri, di 1434, calano le guarigioni che ad oggi si attestano a 646 unità, per un totale di 13030. Nota lieta di questa domenica di fine marzo arriva dal numero dei deceduti, che rispetto a ieri è calato a 756 persone per un totale 10779.