- Si registrano le prime vittime di Coronavirus in Grecia, dove i contagiati sono al momento 99. La vittima è un 66enne tornato nella penisola ellenica, ammalatosi dopo aver fatto un viaggio religioso tra Egitto ed Israele. In Algeria, invece, non è stata rivelata l'identità della prima vittima, che è stata annunciata dal Ministero della Salute. Al momento i casi riscontrati nello Stato africano è di 24 contagi.