Coronavirus, Marmo (FI): "Emiliano chieda a Governo estensione al Sud delle misure previste per zone rosse"

BARI - “Bisogna estendere anche al Sud le misure previste dall’ultimo decreto per il contenimento del Coronavirus. Non si tratta di fare facile allarmismo, ma di cercare di evitare che il virus determini anche nel mezzogiorno quello che sta accadendo nelle regioni del Nord. Abbiamo notizie di medici che già adesso sono costretti a scegliere chi salvare, di strutture sanitarie al limite del collasso e di previsioni su un aumento esponenziale del numero dei contagi. Negli ultimi giorni poi, a causa del modo superficiale con cui è stata gestita la comunicazione dell’ultimo DPCM, abbiamo avuto oltre 9 mila rientri di persone dal nord Italia e ciò determinerà, molto probabilmente, un aumento del numero dei contagi. Non possiamo continuare a ragionare per compartimenti stagni e a fare distinzioni tra una regione e l’altra. Rivolgo, allora, un invito al presidente Emiliano: si attivi con gli altri suoi colleghi delle regioni del Sud per chiedere al governo di estendere le disposizioni dell’ultimo decreto anche al resto del Paese. Abbiamo bisogno di misure drastiche per non avere rimpianti fra qualche giorno e ciò vuol dire anche prendere in considerazione l’utilizzo dell’esercito e di tutte le forze dell’ordine per far rispettare le misure di contenimento del virus. Infine, mi permetto di avanzare un’altra proposta ad Emiliano, da girare al Governo: si riattivino le caserme e le si utilizzino per gestire le quarantene. Bisogna guardare ciò che accade con responsabilità: un sacrificio in più oggi per tutti significa tornare il prima possibile alla normalità”. Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia,