- Donatella Rettore annuncia di essere malata. Recentemente è stata operata all'Istituto Oncologico di Vicenza ma dovrà sottoporsi a un nuovo intervento urgente. E' la stessa cantante veneta a confessarlo sui social. "Il mio esame istologico non va bene...", devono rioperarmi, ha scritto l'artista attraverso i suoi canali social."Il mio in mezzo a questa bufera sarà solo un tuono in più - continua l'artista - ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins". Tutta la nostra redazione fa un grosso in bocca al lupo a Donatella Rettore. Rimettiti presto!