NEW YORK - Il patron di Tesla,, annuncia la donazione di centinaia di respiratori alla città e allo Stato di New York, che hanno il più elevato numero di infezioni da coronavirus di tutti gli Stati Uniti. A riportarlo vari media statunitensi, fra cuiI ventilatori, ha detto Musk, sono stati acquistati da un produttore cinese approvato dal governo federale Usa. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha espresso "profonda gratitudine" a Musk per la donazione.