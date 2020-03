Emergenza Coronavirus: a Bari nuove disposizioni di chiusure e controlli della polizia locale

BARI - In esecuzione della nuova ordinanza emanata nella serata di ieri dal Ministero della Salute, che vieta l’assembramento in parchi, giardini, aree giochi, piazze e ville pubbliche, da questa mattina una squadra di operatori reperibili di Multiservizi sta procedendo all’interdizione mediante l’utilizzo di nastro isolate di tutte le aree pubbliche su citate.Da questa mattina si è proceduto a limitare l’accesso su piazza Umberto nel quartiere murattiano e su piazza Umberto a Carbonara, sulla spiaggia di Bari di Pane e pomodoro, alle panchine del lungomare e ai giardini di Piazza Eroi del mare, piazza Federico II di Svevia, piazza Massari, giardino Isabella d’Aragona, le panchine in corso Cavour, in corso Vittorio Emanuele e quelle presenti sulla Muraglia.Le attività andranno avanti nelle prossime ore.Nel frattempo proseguono i controlli della Polizia locale per il rispetto delle vigenti norme sanitarie emergenziali.Nella notte è stato denunciato un cittadino che passeggiava, senza alcuna valida motivazione di legge, in Corso Vittorio Emanuele. Nella mattinata, invece, è stato identificato un runner che in violazione delle ultime disposizioni emanate nell’ordinanza di ieri del Ministero correva sul lungomare Imperatore Augusto sebbene residente al quartiere Libertà. Non mancano i controlli, attivati anche negli scorsi giorni, con i droni.Stamane, grazie al prezioso strumento tecnologico in dotazione al nucleo specialistico del Corpo di P. L. è stata individuata, da remoto, l'attività di un venditore di frutta e verdura lungo le strade del quartiere San Paolo. Lo stesso è stato identificato e sanzionato per aver anche trasgredito l'ordinanza comunale e il codice del strada.Nel pomeriggio ci saranno ulteriori verifiche in altre zone della città.