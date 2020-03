La bassa banda o ‘Banne de le chiacùne’

La banne de le chiacune

di Giovanni Panza (1916-1994)





Un aspetto particolare del folclore locale e l’ineluttabilità del tempo che corre in attesa della conclusione finale della vita.

Sott’o uarche de Sand’Andè

se ne stonne tutt’e sé

che stremiind’e berrettiine

pe senà le congertiine.





Sta Ueline, la grangasce;

po’ Ciccille, vasce vasce

ca sone u tammeriidde

strengenne u mazzariidde;





Mba Geuanne, cu fresckette,

vene dret’a meste Colette

ca batte le piattine;

mba Faiele son’u clarine;





Frangeschine u trembone

s’ammandene sop’o treppone.

Cu stannarie vonne nnande

le uagnune a ttande e ttande.





Stonne atturn’a la banne

piccininne nziiem’a granne

ca che mmane le trombette

acchembàgnene le marcette





o se mèttene a sckamà,

a fa iose, a zzembà,

a senà aregonette

tra zzumbe e piroette.





Mmenz’a tande bregeniidde

vonne serie le vecchiariidde.

Tanda prisce mett’a ognune

chedda banne de le chiacune.





Sott’o uarche de Sand’Andè

no nghiù vonne chidd’e sé:

meste Colette se ne scì

ma la banne nonn’acchiedì:





pure Ciccille, chiù nadà

mbaravise scì a senà

pertanne u tammeriidde

che tutt’u mazzariidde.





Ueline fertune passò,

uardiaporte addevendò;

mba Faiele, mmò fa uanne,

pe l’ospizzie lassò la banne;





po’ Frangische menì mene;

sule Geuanne s’ammandene,

pure ce chiù no tene fiate,

’o fresckette affezionate.





Nanda nnande chiù no stonne

le uagnune, no nge vonne;

alde ccose onna penzà,

a la banne cì sta a badà?





Cand’e zzumbe ssò fernute,

u stannarrie iè remanute

sule sule cu fresckette

de Geuanne ca st’aspette





d’acchecchiarse tutt’e sé,

chidde du uarche de Sand’Andè,

nziieme a l’angeue pe uagnune

de la bande de le chiacune.





La banne de le chiacùne

di Giuseppe Gioia (1937-2020)





Da lendàne la sinde ce chèdde va senànne

tutt’u munne se descetèsce jè fèste a ogne vànne

nanze nanze vonne zembànne uagnèdde e uagnùne

te scatte in guèrpe u priesce: jè la banne de le chiacùne!





U flaute, u tammurre e cudde che le piàttine

portene mènze alla strate u mègghie casine

e acquanne po s’accocchie grangàsce e trembòne

se descetèsce u burghe, se descetèsce u rijòne





Da ijnde a le casere e da ijnde a le pertùne

ijèssene le crestiàne come fossere cazzavùne

S’affermene, babbuèscene, ogne ijune acchiamènde

se sbarrièscene la cape ogne ijune jè chendènde





A la logge va fescènne come na matte la camarère

nguèrpe sènd’u prijsce sènde l’addore de primmavère

la vecchiarèdde mènze cecàte, da drète ò uacchengìdde,

jè tott’aggrazziàte chijne de ndacche le capijdde





Allasse la fatìche u farmacìste e u varvijre

u prijsce mmènze alla strate nge defrèsche le penzijre

U prèvete nanze alla Chjièssie se sende schengertàte

e come jidde pote fasce dù zumpe sop’ò Sagràte





Mò la banne jè lendàne port’u prijsce all’alde quartìere

tutte maffiùse l’acchemànne nanza nanza u mazziere

Vonne zembanne le uagùune ijdde se ne va sule sule

sope e sotte u bastone, move le pite, e… torc’u cùle!

– Per banda musicale si intende una compagnia di suonatori di strumenti a fiato e percussione, che solitamente si esibisce nelle piazze in occasione di feste o eventi religiosi e hanno un direttore che dirige le esecuzioni musicali dell’insieme di strumentisti. Le bande sono composte da almeno 20 persone che possono aumentare anche a 50, mentre la bassa banda (detta a Bari “la banne de le chiacùne”), è solitamente composta da 4-5 elementi con tamburo, piatti, flauto, tromba e grancassa, ed è “diretta” da un capobanda. Chiaramente i repertori che presentano sono di gran lunga diversi: mentre le bande presentano brani musicali di alto livello, come ouverture e romanze di opere di grandi autori, la bassa banda si limita a suonare canzonette e marcette, insomma tiene in allegria le vie cittadine e sono seguite o precedute da ragazzi e ragazzini, come ricorda Giovanni Panza nella sottostante poesia.La ‘banne de le chiacùne’ (banda dei fichi secchi o da burletta) è un complesso di poche pretese che nella Bari di altri tempi, agiva soprattutto nella città vecchia, ed era costituita da sgangherati suonatori (per lo più anziani guitti o miseri pensionati), che si accontentavano di una manciata di fichi secchi (chiacùne) in cambio della loro chiassosa prestazione. Ancora oggi queste piccole bande sono presenti a Bari o in paesi della provincia e offrono le loro prestazioni, specie in occasioni di feste patronali in cambio di qualche spicciolo.La piccola “banne de le chiacùne” non è sfuggita ai nostri poeti dialettali, Giovanni Panza e Giuseppe Gioia che, puntualmente l’hanno voluta ricordare con loro poesie, identificando, il primo, i vari componenti anche attraverso gli strumenti musicali utilizzati da ciascun suonatore, mentre il secondo ricorda il buonumore che infonde al passaggio la rumorosa e allegra combriccola musicale, detta anche bassa banda.---------------