Coronavirus: in Nicaragua si gioca con mascherina e guanti

In Nicaragua in Serie A si gioca a calcio con mascherina e guanti in lattice anche se c’è l’emergenza Coronavirus. La squadra più importante di questa Nazione, il Cacique Driangen ha vinto 2-0 in casa contro il Deportivo Ocotal, con due reti realizzate, una per tempo, dall’attaccante Bernardo Laureiro che è nato in Uruguay. Però dopo le partite per evitare i contagi che poi portano ad ammalarsi di Coronavirus, non è possibile entrare negli spogliatoi e utilizzare la doccia.I calciatori devono cambiarsi e lavarsi solo a casa. In Nicaragua, una Nazione che ha 7 milioni di abitanti, ci sono stati solo due casi di Coronavirus. Il governo non ha aderito alle disposizioni di sicurezza dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Campionato di calcio del Nicaragua è l’unico torneo in America che non è stato sospeso per il Covid 19.