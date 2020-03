Lega Puglia: "Buoni spesa solo un altro annuncio del sabato sera"

BARI - "I buoni spesa per le famiglie italiane sono solo l’ennesimo fuorviante annuncio del sabato sera, che questa volta scarica sui sindaci le aspettative di migliaia di famiglie e la gestione di una situazione sociale esplosiva con risorse irrisorie. Come fa il Presidente dell’Anci Decaro ad accettare e festeggiare per questo provvedimento se ad una città come la sua Bari spettano più o meno da 6 a 8 euro per ogni famiglia con reddito basso già prima del coronavirus? Da domani migliaia di persone prenderanno d’assalto i comuni per chiedere i buoni spesa che non sono sufficienti nemmeno per un giorno. Questo senza dimenticare le difficoltà dei comuni alle prese con il lavoro agile da casa di tanti dipendenti. A tre settimane dall’inizio della quarantena la situazione sociale nei comuni sta diventando di difficile gestione, chiediamo a Conte un aiuto vero e risorse economiche reali e non un annuncio che non fa che creare solo inutili aspettative tra la popolazione. Saremo noi sindaci a gestire a mani nude da domani mattina una situazione che rischia di diventare esplosiva". Così, a nome dei sindaci della Lega Puglia, Massimo Martella sindaco di Nociglia.