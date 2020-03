Coronavirus 'esplode' in Rsa: 31 positivi

Il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, su facebook ha lanciato l'allarme contagi nel La Fontanella, Rsa del paese in provincia di Lecce. Al momento sui 83 anziani ospiti ospitati dalla struttura ne risulterebbero positivi 31, di cui purtroppo 2 sarebbero deceduti. Ben 24 si troverebbero al suo interno, mentre 5 hanno ricorso al ricovero ospedaliero.Vantaggiato ha criticato l'operato della Asl di Lecce che attualmente ha preso in gestione la situazione all'interno della struttura per come ha improntato la comunicazione con i famigliari degli anziani che non sanno nulla sulle condizioni dei propri cari.