Manca (FdI): "Tampone per tutti medici e operatori sanitari per salvaguardare salute pugliesi"

BARI - “Nelle ultime ore si sono registrate in varie strutture ospedaliere pugliesi chiusure di pronti soccorso e reparti, per medici risultati positivi al Covid-19. Anche alcuni medici di base sono risultati positivi. Personalmente non sono affatto meravigliato essendo io un medico prima che un consigliere regionale". Così in una nota, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Sanità.“I medici e gli operatori sanitari - prosegue la nota - sono in questo momento in trincea e non mi riferisco solo a quelli che gestiscono in prima linea l’emergenza sanitaria. Ci sono equipe chirurgiche che continuano a operare casi d’urgenza, primo fra tutti i malati di tumore. Medici ed equipe operatorie che potremmo essere positivi, ma asintomatici e finire per contagiare tutti.“Per questo invito il presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, e il capo dipartimento della Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, a procedere a effettuare il tampone a tutti i medici e operatori sanitari in servizio. Mai come in questo momento verificare che non ci siano positivi nei reparti e nei pronto soccorso è necessario per salvaguardare la salute di tutti”, conclude Manca.