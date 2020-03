Ospedale di Bergamo allo stremo: "Abbiamo bisogno di personale"

Nella guerra contro il Coronavirus, la Lombardia deve contare la scomparsa di altri 5 medici, che fanno salire a 13 il tragico bilancio di medici morti da Covid-19. Il Direttore del Dipartimento dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,, lancia un appello a medici e infermieri che vogliano dare una mano nella lotta contro il Coronavirus, in quanto il personale dell'ospedale, facendo turni massacranti giorno e notte, rischiano di arrivare allo stremo delle forze.Oltre al personale, Fagiuoli chiede apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale, ma non dimentica di ringraziare la, che ha lanciato la raccolta fondi sulla piattaforma. Sulla stessa linea il Governatore della Lombardia,, ammette di non aver ricevuto maggior risposta da medici in pensione e specializzandi così come ci si aspettava e definisce i 25 miliardi stanziati dal Governo per il "" dei "pannicelli caldi", che non prevedono la ripartenza economica a livello nazionale.