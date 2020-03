Porta Futuro a casa tua: attivi servizi informativi e di consulenza da remoto, chiusi al pubblico gli uffici di via Crisanzio

BARI - In ottemperanza alle prescrizioni del DPCM 4 marzo 2020, anche Porta Futuro Bari chiude gli uffici al pubblico e sospende tutti gli eventi pubblici in programmazione presso il Job centre fino al prossimo 25 marzo, salvo ulteriori disposizioni. Tutti gli eventi già in calendario, perciò, sono rinviati a data da destinarsi.Ma i servizi di Porta Futuro Bari non si fermano: è partita la campagna #portafuturoacasatua, con cui il job centre comunale, in questo periodo di emergenza, si impegna a garantire tutti i servizi informativi e di consulenza destinati ai cittadini nell’ambito delle politiche attive del lavoro.In via transitoria, è possibile richiedere informazioni e accedere a distanza ai servizi disponibili inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@portafuturobari.it.“In un momento come questo, di gravità eccezionale per la nostra città e il nostro Paese - commenta l’assessore alle Politiche attive del lavoro Eugenio Di Sciascio - Porta Futuro continuerà a garantire i suoi servizi, utilizzando tutti gli strumenti telematici a disposizione. Saremo online ma non meno vicini ai nostri cittadini, anzi dobbiamo saper imparare da questa esperienza per offrire ulteriori servizi. Sono grato ai funzionari e dipendenti di Porta Futuro per la loro disponibilità in questo frangente e mi sento di reiterare l’invito del sindaco a restare in casa il più possibile. È un paradosso, ma questa battaglia si vince restando a casa, con l’impegno di tutti”.Date le circostanze, Porta Futuro Bari ha inoltre implementato i servizi telefonici con l’attivazione dei seguenti numeri telefonici:☎ Tel. 0805772669 / 0805772668 - Servizio Informazione e registrazione☎ Tel. 0805772656 - Servizi di Assistenza alla redazione curriculum vitae e ricerca lavoro☎ Tel. 0805772660 - Servizi di Orientamento e Formazione☎ Tel. 0805772664 - Servizi di assistenza per le Imprese☎ Tel. 0805772652 - Servizi di consulenza all'imprenditorialitàSaranno sempre attivi i servizi online del job centre sul sito ufficiale www.portafuturobari.it e sui canali social ufficiali.