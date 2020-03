Ciao Vinny Onlus: attivata una raccolta straordinaria di sangue al Policlinico di Bari

BARI - Gli ospedali hanno bisogno di sangue. Ad oggi in Puglia ci sono ben 1200 donazioni in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (23 febbraio/10 marzo 2019).È un dato impressionante che, in un periodo come quello che stiamo vivendo a causa del COVID-19, mette a rischio l’assistenza sanitaria per coloro che hanno necessità di trasfondere sangue ed emocomponenti per interventi in urgenza/emergenza e trapianti, pazienti oncologici e per coloro che devono trasfondere con cadenza regolare come i talassemici.È per questo che la Fondazione Ciao Vinny, accanto a tutte le associazioni della Federazione “Le Strade di San Nicola” e ad altre associazioni amiche, ha deciso di organizzare per la prossima settimana una raccolta sangue straordinaria raddoppiando l'appuntamento con "È giunta l'ora di donare il sangue", programmato anche per il mese di Luglio.A sostenere l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny, insieme all'assessorato al Welfare del Comune di Bari, ci saranno le associazioni della Federazione Le Strade di San Nicola tutte (ACAM, AIPD, aMichi, Bari Young, Little Smile, Marcobaleno, Nikolaos, Ordine forense di Bari, Rotary club Bari Mediterraneo, UNICEF, Vinci con NOI) insieme anche a Seconda Mamma e Seguaci della Nord, gli Eccipienti.Se anche tu vuoi darci una mano, se anche tu vuoi donare, se vuoi invitare un amico a farlo invia una mail (dopo aver letto l’informativa che segue) con i tuoi dati (nome cognome e data di nascita) e il tuo numero di cellulare indicando la tua disponibilità all’indirizzo ciaovinnydona@libero.it: verrai ricontattato dalla segreteria del centro trasfusionale del Policlinico di Bari per avere indicazioni precise sul da farsi, valutare la tua situazione sanitaria (per evitare di recarti a vuoto in reparto) e prendere un appuntamento per poter andare a donare. Ti verranno spiegate tutte le prescrizioni da seguire per donare il sangue nella massima serenità seguendo le regole di sicurezza per la tua salute.Il tuo gesto, soprattutto in questo momento, sarà in grado di salvare la vita e aiutare te e il prossimo.Non girare lo sguardo dall'altra parte. Aiutaci ad aiutare.____________________________________________________________________diramate dal Centro Nazionale Sangue il 10 marzo 2020: “misure di prevenzione della prevenzione della trasmissione dell’infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2)”.I DONATORI CHE:· sono rientrati da un soggiorno nella Repubblica Popolare Cinese;· pensano di esser stati esposti al rischio di contagio per contatto con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2;· hanno anamnesi positiva per infezione da SARS-CoV-2 (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da SARSCoV-2);· hanno manifestato sintomi compatibili con infezione da virus respiratorio (febbre >37,5°, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratorie)…A. SONO SOSPESI TEMPORANEAMENTE per 14 GIORNIB. SONO INVITATI A NON PRESENTARSI AL CENTRO TRASFUSIONALEC. DEVONO ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI PREVISTE RIVOLGENDOSI AL MEDICO CURANTE O AL SERVIZIO DI PREVENZIONE REGIONALE