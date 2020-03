Serie B, Ascoli: Stellone a rischio esonero

In Serie B il tecnico dell’Ascoli Roberto Stellone è a rischio esonero dopo la sconfitta dei marchigiani 3-0 fuori casa contro l’Entella Chiavari nella nona giornata di ritorno. Se il proprietario dell’Ascoli Giacomo Pulcinelli decidesse il cambio di allenatore, ad Ascoli potrebbe arrivare lo spagnolo Guillermo Abascal che è il tecnico dell’Ascoli Primavera. Abascal ha già allenato l’Ascoli a gennaio 2020 nella partita che l’Ascoli vinse 3-0 a Livorno. Era subentrato provvisoriamente a Paolo Zanetti esonerato dopo il ko 1-0 in casa col Frosinone a gennaio.Dopo Abascal è arrivato Stellone a febbraio, però i risultati non sono stati positivi. La società marchigiana sta trattando la risoluzione del contratto con Stellone. L’Ascoli è quintultimo in classifica in zona play out con 32 punti. I marchigiani alla ripresa del campionato, sospeso per l’emergenza Coronavirus, dopo il 3 aprile, cercheranno di raggiungere la salvezza.