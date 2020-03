Tennis: l'Italia sfiderà Stati Uniti e Colombia alle Finals di Coppa Davis

Sono stati sorteggiati a Londra in Inghilterra i gironi delle Finals di Coppa Davis di tennis maschile che si disputeranno dal 23 al 29 novembre 2020 a Madrid in Spagna. L’Italia affronterà nel girone E gli Stati Uniti d’America e la Colombia. Tra gli americani giocheranno Tylor Fritz, John Isner e Jack Sock. Nella Colombia tennisti di notevole qualità sono Daniel Galan, Santiago Girardo Sebastian Cabal e Robert Farah.Nel girone A la Spagna sfiderà la Russia e l’Ecuador. Nel girone B il Canada dovrà vedersela contro il Kazakhistan e la Svezia. Nel girone C la Francia affronterà la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca.Nel girone D la Croazia giocherà contro l’Australia e l’Ungheria. Nel girone F la Serbia sfiderà la Germania e l’Austria. Nel tennis donne il play off di Federation Cup che si doveva disputare a Bucarest tra la Romania e l’Italia il 17 e il 18 aprile è stato rinviato a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus.