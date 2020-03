Serie C: sette calciatori positivi al Covid 19

In Serie C l’attaccante del Vicenza Andrea Saraniti è risultato positivo al Coronavirus. Sta bene è asintomatico. E’ in quarantena come tutti i calciatori del Vicenza. Saraniti ha giocato in Puglia nel Lecce in Serie C da Gennaio a Maggio del 2018 e in Serie B da Gennaio a Giugno del 2019 e nella Virtus Francavilla Fontana in Serie C da Agosto a Dicembre del 2017. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani gli ha mandato un messaggio di pronta guarigione.In Serie C positivo anche il difensore della Reggiana Alessandro Favalli. E’ in quarantena come i suoi compagni di squadra. In Serie C positivi l’attaccante Udoh della Pianese e altri tre calciatori della squadra toscana di Piancastagnaio in provincia di Siena, i cui nomi non sono stati comunicati per la privacy. Udoh e i suoi tre compagni di squadra sono in quarantena come tutti gli altri calciatori della Pianese. In quarantena anche i calciatori della Juventus Under 23 che ha giocato contro la squadra toscana prima della sospensione del torneo fino al 3 Aprile per l’emergenza Coronavirus. In Serie C positivo infine il centrocampista Andrea Tessiore della Vis Pesaro. E’ in quarantena come tutti i suoi compagni di squadra.