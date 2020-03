Serie D: il presidente Giove vuole vendere il Taranto

- In Serie D il torneo è sospeso fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Taranto Massimo Giove vuole vendere la società. Sono interessati gli imprenditori Luca Talia, Nicola Canonico e Domenico Campitiello. Talia ha presentato a Giove l’offerta di 1 milione e 400 euro che è stata rifiutata. Ma non è escluso se ci sarà la possibilità, un rilancio da parte di Talia. Nicola Canonico è il principale azionista del Bisceglie nel girone C, ma è amico di Giove, e tra qualche mese potrebbe a fine stagione, puntare ad acquistare la società jonica.Domenico Campitiello è stato presidente del Taranto nel 2015, e se ci saranno condizioni per lui favorevoli, cercherà di convincere Massimo Giove a cedergli il Taranto. Giove ha dichiarato che cederà le quote di maggioranza della società pugliese, se troverà uno o più imprenditori in grado di garantire una solidità economica importante al Taranto. Se questo non fosse possibile, Giove rimarrà presidente e proprietario del Taranto. In questo torneo i rossoblu pugliesi punteranno, appena sarà possibile riprendere a giocare, a confermarsi in zona play off nel girone H di Serie D. Vincere i play off potrebbe essere importante per l’eventuale ripescaggio in Serie C.