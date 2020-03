- Sette operai, di Terlizzi e Molfetta, in barba alle norme restrittive per combattere il coronavirus, hanno deciso di lasciare Brescia dove lavoravano per tornare in Puglia con un furgone a noleggio.I 'furbetti' avevano lasciato il furgone vicino al casello dell'autostrada A14, nei pressi di Molfetta, per proseguire il cammino a piedi muniti di mascherine con borsoni e trolley. Le telecamere hanno immortalato due di loro che sono stati segnalati ai carabinieri ed hanno permesso di identificare gli altri cinque che sono stati denunciati.