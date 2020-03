Mentre Trump ha annunciato la cancellazione del G7 a Camp David previsto per giugno per la diffusione del Coronavirus negli Usa che ha fatto registrare 13000 contagiati e 193 vittime, il segretario di Stato Pompeo ha raggiunto l'accordo con il Messico per eliminare tutti i viaggi non essenziali al confine tra i due Stati.La California ha ordinato, per voce del Governatore Gavin Newsom, ai 40 milioni di cittadini che affollano metropoli come San Francisco e Los Angeles di stare a casa. Sulla falsariga, il Governatore di New York Cuomo ha stabilito che i cittadini devono rimanere a casa a meno che non sia necessario uscire così come prendere un trasporto pubblico, minacciando sanzioni a coloro o alle attività che non si adegueranno a tali disposizioni.