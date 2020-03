Su portamelo.it la rete dei negozi che effettuano consegna a domicilio a Bari

BARI - In questi giorni di emergenza sanitaria e di isolamento domestico l’azienda Tapecode, giovane realtà informatica pugliese, ha creato un portale dedicato alle attività commerciali che in questo momento così complicato stanno garantendo la consegna a domicilio dei propri prodotti: un modo semplice ed efficace per aiutare i cittadini dei diversi Comuni ad individuare il negozio più vicino alla propria abitazione che effettua servizio a domicilio.Il portale è www.portamelo.it, e la Tapecode ha messo gratuitamente a disposizione del Comune di Bari questo sistema, offrendo uno spazio dedicato con l’obiettivo di aiutare i baresi a ridurre ulteriormente gli spostamenti.Al link https://www.portamelo.it/esercenti/bari/ è disponibile l’elenco delle attività commerciali che ad oggi garantiscono la consegna a domicilio. Per tutte quelle attività che ancora non sono presenti sul portale, ogni esercente potrà compilare il form https://www.portamelo.it/esercenti/bari/aderisci-al-servizio.html che gli permetterà di essere inserito nell’elenco destinato a crescere di giorno in giorno.“Ancora un bel gesto da parte del mondo delle realtà economiche e produttive che stanno mettendo al servizio della comunità cuore e testa - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Grazie, infatti, alla collaborazione e alla professionalità dei ragazzi che hanno creato il portamelo Portamelo.it, da oggi anche i cittadini baresi possono consultare in ogni momento la lista delle attività che offrono servizio a domicilio. Allo stesso modo tante piccole realtà commerciali cittadine, che in questo periodo stanno facendo uno straordinario lavoro di presidio del territorio e di accoglienza per tanti cittadini, possono registrarsi gratuitamente sul portale per offrire i propri prodotti e servizi alla cittadinanza.In questo momento mantenere saldo il legame con il negoziante di fiducia è importante per non perdere quei piccoli momenti di normalità che abbiamo bisogno di ritagliarci. Mi piace pensare che in questo momento, in cui siamo tutti chiamati ad abbandonare gran parte delle nostre abitudini per reinventare la quotidianità, riusciremo a imparare cose nuove, mentre le attività commerciali potranno sperimentare nuove modalità di proporsi sul mercato e migliorare la propria offerta”.Il portale può anche essere inserito come icona tra le app del proprio smartphone (attualmente solo per Android), seguendo le indicazioni fornite da questo video: https://www.facebook.com/watch/?v=881272785704947.