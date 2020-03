Tennis, Coppa Davis: Italia-Corea del Sud 2-0 vincono Fognini e Mager

A Cagliari dopo la prima giornata del turno preliminare di Coppa Davis di tennis maschile l’Italia è in vantaggio 2-0 in casa contro la Corea del Sud. Gli incontri si sono disputati a porte chiuse per il Coronavirus. Nel primo singolare Fabio Fognini ha vinto 6-0 6-3 contro Duckhee Lee. Nel secondo singolare Gianluca Mager ha sconfitto 6-3 7-5 Ji Sung Nam. Nella seconda giornata si disputerà il doppio. Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia affronteranno Ji Sung Nam e Minky Song. Se sarà necessario si giocheranno altri due singolari. In questo caso Fognini giocherebbe contro Nam e Mager sfiderebbe Lee.L’Italia superando la Corea del Sud si qualificherebbe per le Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Novembre 2020 a Madrid in Spagna. Nelle qualificazioni per il torneo di Indian Wells negli Stati Uniti d’America sono stati eliminati nel secondo turno Roberto Marcora e nel terzo turno Salvatore Caruso. Marcora ha perso 7-6 6-1 contro l’americano Giron. Caruso è stato sconfitto 6-4 6-3 dal giapponese Nakashima.