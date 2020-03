La Uefa ha comunicato che gli impegni di Champions di Juventus e Real Madrid, per il ritorno agli ottavi rispettivamente contro Lione e Manchester City, sono stati rinviati per il Coronavirus. Il Real Madrid ha mandato tutti i suoi giocatori di calcio e basket in quarantena dopo che un giocatore di pallacanestro è risultato positivo al virus, mentre a Torino il giocatore Rugani è divenuto il primo giocatore di serie A affetto da Covid-19.