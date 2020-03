F1, rinviati i GP di Bahrain e Vietnam

di PIERO LADISA - Dopo l'annullamento maturato nelle scorse ore del Gran Premio d'Australia, che avrebbe dovuto rappresentare la gara inaugurale del Mondiale 2020 di Formula Uno, a causa della positività al coronavirus di un membro della McLaren, sono stati posticipati a data da destinarsi i GP del Bahrain e del Vietnam. I due eventi si sarebbero dovuti svolgere sulle piste di Sakhir e di Hanoi rispettivamente dal 20 al 22 marzo e dal 17 al 19 aprile.





"La Formula 1 e la FIA continuano a lavorare a stretto contatto con i promotori della gara in Bahrain e Vietnam e le autorità sanitarie locali per monitorare la situazione e impiegare il tempo necessario per studiare la fattibilità di potenziali date alternative per ciascun Gran Premio. Di conseguenza, la Formula 1 e la FIA prevedono di iniziare il campionato in Europa alla fine di maggio, ma dato il forte aumento dei casi COVID-19 in Europa negli ultimi giorni, questo sarà regolarmente rivisto", si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della Formula Uno.