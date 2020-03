BARI - Domani, martedì 31 marzo, alle ore 12, il sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio Decaro e il prefetto di Bari Antonia Bellomo osserveranno un minuto di silenzio davanti a Palazzo di Città, nei pressi del portico del teatro comunale Niccolò Piccinni, sopra il quale le bandiere sventoleranno a mezz’asta in segno di lutto per le vittime dell’emergenza sanitaria, di solidarietà per tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea a combattere il contagio, e di speranza, affinché le nostre comunità possano tornare presto alla normalità.L’iniziativa è promossa da ANCI su tutto il territorio nazionale su iniziativa di Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo, uno dei territori italiani più colpiti dal contagio.Il minuto di silenzio sarà preceduto dall’esecuzione del Silenzio da parte di un trombettiere della Aeronautica militare.