Lotta al Covid-19: dal red carpet alle mascherine

GALATONE - La Fashion academy, azienda tessile di Galatone in provincia di Lecce – Puglia, specializzata in abiti da sera e partner produttivo di alcuni dei più importanti nomi del lusso italiano e internazionale, ha dedicato un reparto alla confezione di mascherine usa e getta.“Crediamo fermamente che tutti debbano fare la propria parte in un momento così difficile per il nostro paese, perché solo così ne potremmo uscire vincenti”, dichiarano Alessandra e Roberta Carrozzo, titolari della Fashion academy.Oltre 1000 mascherine sono già state consegnate alle autorità locali e verranno distribuite agli operatori della protezione civile, ai carabinieri e alla polizia locale.