Nella Rsa "Sacro Cuore" di Torremaggiore, in provincia di Foggia, è esploso un focolaio di Coronavirus dove sono stati registrati 26 contagi, 20 pazienti e 6 nel personale sanitario.La struttura, così come rassicurato dal sindaco Emilio Di Pumpo, è stata messa in sicurezza dall'Asl, con i sanitari risultati positivi che si trovano in isolamento nelle loro abitazioni, mentre la maggior parte degli anziani ospiti si trovano all'interno.