Allarme Opi Puglia: tute cinesi inutili contro il Covid

- Il Presidente degli Operatori Professioni Infermieristiche, Saverio Andreula, ha lanciato l'allarme sulle tute arrivate dalla Cina che sembrerebbero non essere idonee a tutelare infermieri o medici dal coronavirus, in quanto in Cina sono utilizzate solamente per la sanificazione degli ambienti e quindi inutili contro i batteri.Questa 'controindicazione' è stata possibile scoprirla 'leggendo' quanto indicato sulle confezioni: “E’ severamente proibito l’utilizzo in luoghi con stretto controllo di tasso di microbiologicità in area di isolamento per il controllo di pazienti con gravi patologie”.Andreula termina il proprio comunicato: "Tanto premesso, si diffidano i “datori di lavoro” in indirizzo a consegnare in uso del personale sanitario impegnato nelle aree COVID-19 le tute in oggetto, con la richiesta di fornire ai lavoratori i DPI conformi alla legge che hanno le certificazioni di contenimento del rischio biologico e rispondono agli standard di legge”.