Covid -19: annullato il Campionato di Serie A di Hockey su ghiaccio

Annullato il Campionato di Serie A di Hockey su ghiaccio maschile, l’Hockey Italian League, per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della Federghiaccio Andrea Gios dopo una video conferenza con le società di Serie A. Sospesi in modo definitivo i play off scudetto, a cui dovevano partecipare il Merano, l’Alleghe il Varese il Caldaro, il Pergine il Bressanone e il Torre Pellice.Il titolo non sarà assegnato. Gios ha optato per questa soluzione perché non ci sono le condizioni necessarie per garantire la sicurezza e tutelare la salute di giocatori allenatori giornalisti e spettatori, e perché è difficile ipotizzare una data per giocare le partite, poiché sono molto incerti i tempi in cui sarà superata in modo definitivo l’evoluzione dei contagi per il Covid 19. Non si può giocare nemmeno a porte chiuse, perché non ci sono le strutture per poterlo fare. Presto Gios dovrà decidere la programmazione della prossima stagione.