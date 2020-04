Arcelor Mittal, Perrini: "Emiliano si sente sempre ‘a casa’ con chi licenzia"

BARI - “Il presidente Michele Emiliano - quello che il 25 novembre scorso seduto accanto all’ad Lucia Morselli dichiarava: ‘per la prima volta mi sono sentito a casa’ ed esultava per aver raggiunto l’accordo sull’indotto con Arcelor Mittal - lo sa che la crisi dell’indotto è tutt’altro che risolta? Che il siderurgico sta pagando le aziende del Nord e rischia di far fallire quelle del Sud. Perché? Cosa nasconde questa discriminazione? Forse è nell’ottica che siccome le Regioni del Nord hanno subito in modo più forte la pandemia devono essere aiutate di più? Come dire che siccome qui a Taranto (con o senza il coronavirus) siamo sempre stati in crisi se falliamo è meno grave!? E sempre Emiliano sa che un operaio è stato licenziato in tronco solo perché ha osato denunciare sui suoi social la situazione interna alla fabbrica? Emiliano davvero con questa gente si ‘sente a casa’? Queste sono le domande che ho posto proprio a Emiliano durante la riunione congiunta delle Commissioni Bilancio e Agricoltura ricordandogli l’impegno preso sempre a novembre scorso, era il 5 novembre: ‘la Regione Puglia pagherà le fatture al posto di ArcelorMittal, così subentreremmo come creditori dell'Ilva’. Anche quelle erano solo belle parole?”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,