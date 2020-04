Austria: calciatore del Mattersburg positivo al Covid-19

In Austria nella Serie A un calciatore del Mattersburg è risultato positivo al Covid 19. Il nome non è stato comunicato dalla società austriaca per la tutela della privacy. E’ in quarantena a casa, sta bene non ha sintomi. Dovrà stare in isolamento per due settimane. Sarà seguito ogni giorno dai medici del Mattersburg fino al momento in cui guarirà. I suoi compagni di squadra saranno messi in quarantena.Il Campionato di Serie A dell’Austria è sospeso da Marzo per l’emergenza Coronavirus. Riprenderà a Maggio o a Giugno solo se si ridurranno notevolmente i possibili contagi per il Covid 19. Il Mattersburg è undicesimo in classifica con 18 punti. Primo è il Lask Linz a 54 punti. Secondo è il Salisburgo con 48 punti.