Covid-19, Tennis: rinviato il torneo di Vancouver

Rinviato il torneo di tennis maschile di Vancouver in Canada per il Covid 19. Si doveva svolgere dal 16 al 23 Agosto. Non si giocherà nemmeno il torneo di Winnipeg sempre in Canada. Si doveva disputare dal 13 al 19 Luglio. Lo ha deciso la Federtennis del Canada. Gavin Zid il presidente della Federazione Tennis di questa nazione ha dichiarato:”Queste decisioni sono state prese per tutelare la salute dei tennisti, dei volontari che collaborano per lo svolgimento di questi due tornei, e dei giornalisti”.I due eventi non si possono disputare nemmeno a porte chiuse. Non ci sono le condizioni di sicurezza indispensabili per giocare. Si svolgeranno entrambi in Canada nel 2021, cioè nella prossima stagione di tennis maschile, quando cioè ci dovrebbe essere il vaccino e l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere superata, tranne complicazioni che per il momento sembrano difficili da prevedere.