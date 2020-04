Bari: uova di Pasqua solidali al Municipio I

BARI - In tre giorni raccolte circa 450 uova di Pasqua nel Primo Municipio. Non è solo una beneficenza, questa è una vera prova prova di solidarietà in un periodo dove il Covid 19 impedisce i gesti più semplici. la sfida era nata in un supermarket del nostro territorio da parte di alcuni dipendenti, post su facebook ed ecco il risultato.La generosità di famiglie, condomini, cittadini, supermercati, aziende, associazioni, sindacalisti e tanti bambini mi ha lasciato senza parole - commenta il presidente Lorenzo Leonetti - sono commosso quando un bambino ha rinunciato ad un suo uovo di cioccolato pur di contribuire a questa nobile causa.Con l’aiuto dei volontari della Caritas e delle Parrocchie del nostro territorio, le uova saranno consegnate in maniera equa alle 3 vicarie del municipio, le quali provvederanno a donarle alle rispettive parrocchie affinché le recapitino a tutti quei bambini che, probabilmente, un uovo di Pasqua non l’hanno mai avuto.Immaginate il momento esatto in cui i bambini allungano le braccia per prendere l’uovo di cioccolata”, ha raccontato Leonetti. “Voglio che questo pensiero vi accompagni, perché il sorriso di un bambino è una delle cose più preziose al mondo. Ringrazio i volontari autorizzati, che hanno ritira qtouesto dolce regalo.