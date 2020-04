Blitz di Decaro a San Girolamo: "Dovete stare a casa"

Il sindaco di Bari,, in diretta facebook ha effettuato un blitz nella zona di Bari, San Girolamo, dove ha rimproverato alcune persone sedute sulla panchina, anche senza mascherina che, attirate dalla giornata di sole, si erano recate sul lungomare barese.Decaro ha esortato a tornare a casa per non vanificare gli sforzi finora fatti, tranne coloro che erano impegnati nella corsa o nella passeggiata nei 200 metri da casa: "Sto passeggiando, oggi è domenica e sono venuto qui per dimostrare che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi rischiamo di vanificarli perché è come se fosse una domenica normale, con il sole e le persone che sono uscite. Va bene che nelle restrizioni è previsto che si può fare attività fisica, si può correre, camminare a 200 metri da casa, però vedo che ci sono persone che stanno tranquillamente sul mare. Nella zona hanno fatto già due controlli in questa zona. Sono dovuto venire di persona. Potete fare attività fisica ma sul mare non potete stare. Dal 4 maggio possiamo fare quello che vogliamo, spero".