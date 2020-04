TOKYO - Le Borse asiatiche proseguono la seduta in rialzo, perché i mercati guardano con più fiducia al fatto che la battaglia contro il coronavirus possa fare qualche progresso in alcune aree, come Francia e Italia, duramente colpite dalla pandemia. Tokyo avanza del 4,24%, Seul del 2,6%, Hong Kong dell'1,34%, Sydney del 4,2%. Shanghai è chiusa per festività.