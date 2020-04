E' sotto controllo il Premier britannico Boris Johnson, che su twitter ha comunicato: "Ieri sera sono andato in ospedale su consiglio del mio medico per alcuni esami di routine perché ho ancora i sintomi da coronavirus. Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere il Covid-19 e tenere tutti al sicuro". Intanto, la compagna che aspetta un bimbo, è in isolamento.