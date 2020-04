Cento persone scendono in piazza per pregare

- Un assembramento di 100 persone è sorto a San Marco in Lamis (Fg), davanti alla Chiesa dell'Addolorata, dove è stato celebrato dal parroco un momento di preghiera per il Venerdì Santo, violando così le disposizioni che vietano le manifestazioni pubbliche ed assembramenti. La Procura di Foggia ha voluto acquisire le immagini per aprire un'inchiesta sulla cittadina del foggiano.Non sono mancate le scuse sull'accaduto da parte del Sindaco Michele Merla, che nella serata si era confrontato col Prefetto di Foggia ed il Presidente della Regione Michele Emiliano: "In merito a quanto successo stasera nella mia città mi assumo la colpa di non aver avuto il coraggio di dire a don Matteo di interrompere il momento di preghiera. Non me la sono sentita, ma mi rendo conto, col senno di poi, di aver sbagliato. Ma avrei voluto interromperlo. Questa è la mia colpa e me la prendo. Scusate tutti".