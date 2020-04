Clima, Polo Nord senza ghiacci in estate prima del 2050

"La maggior parte - spiega l'italiana Dorotea Iovino - prevede che l'Artico si ritroverà libero dai ghiacci a settembre prima del 2050, in tutti gli scenari presi in esame". In particolare, utilizzando questi modelli, i ricercatori hanno considerato la futura evoluzione della copertura di ghiaccio marino artico per uno scenario con elevate emissioni future di CO2, e scarse misure di protezione in favore del clima. Come previsto, con queste simulazioni il ghiaccio marino nell'Artico scompariva assai rapidamente in estate. Tuttavia, il nuovo studio rivela come il ghiaccio marino artico in estate potrebbe scomparire''.

Da un'analisi dello studio internazionale che coinvolge 21 Istituti, compresi gli italiani della Fondazione Cmcc, l'Oceano Artico potrebbe ritrovarsi del tutto libero dai ghiacci in estate anche prima del 2050.