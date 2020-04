Covid-19, Papa Francesco: "Europa ritrovi unità"

CDV - "In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità, tra noi, tra le nazioni, preghiamo oggi per l'Europa, perché riesca ad avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell'Unione europea". Così Papa Francesco nell'introduzione della messa a Santa Marta."Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali", ha detto Papa Francesco ricordando nell'udienza generale trasmessa in streaming dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico che oggi si celebra la 50ª Giornata Mondiale della Terra."Il pontefice ha detto ancora che abbiamo "inquinato e depredato la terra mettendo in pericolo la nostra stessa vita". "Queste tragedie naturali - ha concluso - sono la risposta della terra al nostro maltrattamento".