Di Maio: ''Abbiamo rafforzato le relazioni commerciali con la Cina''

“L’idea che in base agli aiuti che arrivano dall’estero possano cambiare le alleanze geostrategiche è un film tutto italiano. L’Italia è nell’alleanza Euroatlantica, è nella Nato e nell’Unione Europea, ma l’Italia è sempre stato un Paese amico di tanti Stati nel mondo e ponte tra oriente e occidente. Aver coltivato rapporti con la Cina non fa dell’Italia il Paese che ha scoperto la Cina, il primo partner in Europa con la Cina è la Germania. Noi per aiutare le nostre imprese ad esportare il ‘made in Italy’ abbiamo rafforzato le nostre relazioni con un partner commerciale strategico come la Cina. Questo non cambierà le nostre alleanze geostrategiche”. Lo ha detto a Sky TG24 il“In questa emergenza l’Italia ha sempre garantito la massima trasparenza su tutti i dati e abbiamo sempre chiesto massima trasparenza. In questo momento il mondo deve essere unito per trovare la cura e la terapia per fare in modo che si possa tornare alla normalità, che sarà una nuova normalità”.“In questo Paese ci facciamo geolocalizzare anche quando dobbiamo ordinare una pizza o un panino con una app, ci facciamo geolocalizzare da tutti i social del mondo e gli diamo tutte le autorizzazioni, ma ora facciamo una app, che è facoltativa e non prevede penali per chi non la usa, e scoppia la polemica sulla privacy e scoppia proprio su quei social a cui abbiamo dato l’autorizzazione a trattare tutti i nostro dati personali. Lo dico con ironia perché è un dibattito un po’ singolare”