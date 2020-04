Consegnati in Puglia 183mila mascherine e 25 ventilatori polmonari

BARI - Tra ieri ed oggi il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ha consegnato, con voli ATR della Guardia di Finanza e Spartan C27 di Leonardo, alla Puglia: 21mila mascherine FFP2, 162mila mascherine chirurgiche, 68.000 bende Montrasio (non DPI), 194 termometri tradizionali, 6.000 copriscarpa, 73.100 guanti in nitrile/vinile.Sono arrivate anche 1120 confezioni di gel igienizzanti da 500ml, dono Menarini tramite DPC.Sono arrivate inoltre 29 pompe siringhe.I ventilatori polmonari arrivati dal DPC sono: 7 tipo Siaretron per T.I. , 15 ventilatori a turbina tipo Falco Siare per subintensiva, 3 Mindray portatili per T.I. I ventilatori consegnati nelle ultime 72 ore sono complessivamente 52.“Dall’inizio dell’emergenza si tratta – spiega il dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario - della più significativa consegna di materiale, grazie anche all’azione del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri”.