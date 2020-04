AOSTA - E' risultato positivo al Covid-19 un bimbo nato nei giorni scorsi all'ospedale di Aosta. La notizia non viene, al momento, ufficialmente confermata "per motivi di privacy" dall'ospedale Beauregard di Aosta.Secondo quanto si è appreso in questo periodo si sarebbero verificati altri casi di neonati positivi al Covid nel nosocomio valdostano. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Beauregard di Aosta ha attivato un protocollo, operativo dalla scorsa settimana, che prevede l'effettuazione di tamponi per Covid-19 alle donne gravide alla trentottesima-trentanovesima settimana di gestazione.