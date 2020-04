Covid 19: l'Arsenal taglia gli stipendi del 12,5% ai calciatori

(Credits - Official Arsenal)

Nella Premier League, la Serie A di calcio dell’Inghilterra, l’Arsenal taglierà gli stipendi del 12,5% ai calciatori da Aprile a Giugno per il Covid 19. Anche l’allenatore della squadra londinese Mikel Arteta si ridurrà lo stipendio per tre mesi. Lo ha comunicato la società Inglese. E’ stata trovata l’intesa dopo diverse settimane di trattative tra l’Arsenal e i calciatori. Questi tagli serviranno per aiutare la società di Londra a superare i problemi economici dovuti all’emergenza Coronavirus.L’unico calciatore che si è dichiarato contrario è il trequartista Mesut Ozil che non vuole guadagnare meno di 350 mila di sterline a settimana. L’accordo tra la società Inglese i calciatori e l’allenatore sarà attuato solo se la Premier League riprenderà a Maggio o a Giugno. Altrimenti se il torneo sarà annullato per il Covid 19, tutto dovrà essere rinegoziato perché non sarebbe possibile utilizzare gli introiti dei diritti televisivi.