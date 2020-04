Covid-19: positivo un calciatore del Montpellier

In Francia, nella Ligue 1, il campionato di prima divisione, il calciatore Junior Sambia, 23 anni, del Montpellier è risultato positivo al Covid 19. E’ in quarantena in ospedale, ha sintomi. Sambia è un centrocampista del Montpellier dove gioca dal 2017.Il torneo è sospeso da Marzo per l’emergenza Coronavirus e riprenderà a Giugno a porte chiuse, solo se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di calciatori, allenatori e giornalisti. Dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.In Ligue 1, dopo 28 giornate, il Montpellier è ottavo in classifica con 40 punti. Primo è il PSG a 68 punti. Secondo è il Marsiglia con 56 punti. A marzo nella League B il campionato di Serie B di calcio della Francia il calciatore sud coreano Hyun Jun Suk del Troyes fu trovato positivo al Coronavirus.