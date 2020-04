La Marina Militare italiana ha inviato nove infermieri militari di Taranto, Brindisi e La Spezia a sostegno di Asl1 di Imperia, che si trova in difficoltà per i focolai di Covid-19 nelle Rsa. I militari saranno da supporto al personale medico già presente nelle strutture per anziani, per circa 30 giorni, e verranno dislocati nella provincia imperiese in cui si registrano maggiori criticità, e verranno ospitati in una struttura alberghiera di San Remo.Plauso dell'assessore alla Sanità Sonia Viale, nonché vice Governatore della Regione Liguria: "La situazione delle residenze per anziani dell'Asl 1 è una delle più critiche della Regione - afferma la vicepresidente e assessora alla Sanità di Regione Liguria. La stiamo monitorando ed ora l'arrivo di personale dedicato, anche grazie al monitoraggio della Prefettura, è molto importante".