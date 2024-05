Tragedia a Santeramo: ragazzo di 17 anni folgorato da un fulmine durante il temporale

SANTERAMO IN COLLE - Santeramo in Colle è stata colpita da una tragedia nel pomeriggio di ieri, quando un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita dopo essere stato folgorato da un fulmine durante un violento temporale che ha interessato la zona del Barese. La giovane vittima era impegnata in attività di pascolo insieme al padre quando è avvenuto il tragico incidente.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito dal fulmine e, nonostante sia riuscito a rialzarsi, è morto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio. La comunità di Santeramo è sotto shock per l’accaduto, sconvolta dalla perdita di una vita così giovane e promettente.Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare il ragazzo. La notizia si è rapidamente diffusa nel piccolo comune, suscitando profonda commozione e dolore tra i residenti.Le autorità stanno indagando sull'incidente per comprendere appieno le dinamiche di quanto accaduto e assicurarsi che tutte le misure di sicurezza fossero rispettate. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di immenso dolore.