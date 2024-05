Tragedia sulla Polignano - Conversano: perde la vita il 58enne Marco Caradonna

POLIGNANO A MARE - Un’altra tragica notizia scuote la Puglia. Marco Caradonna, 58enne di Polignano a Mare, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada che porta a Conversano, all’altezza della Cava Rossi.L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha visto la vettura di Caradonna scontrarsi frontalmente con un’altra auto. L'impatto è stato devastante e ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate.Caradonna è stato trasportato d'urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli, ma purtroppo è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Nell'incidente, un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale.Le forze dell'ordine stanno indagando per determinare le esatte dinamiche dello scontro e le eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità di Polignano a Mare, dove Caradonna era molto conosciuto e rispettato.Questo tragico incidente è l'ennesimo in una serie di eventi drammatici che hanno colpito le strade pugliesi negli ultimi tempi, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale nella regione. Le autorità locali e i cittadini chiedono misure più stringenti e una maggiore attenzione per prevenire ulteriori tragedie.La comunità si stringe attorno alla famiglia di Marco Caradonna in questo momento di dolore, esprimendo il proprio cordoglio e la propria vicinanza.