Prodi: "necessario scuole chiuse?"

ROMA - "Perché non si è provata nemmeno qualche piccola sperimentazione? La scuola dell'obbligo è l'unico ascensore sociale che abbiamo per il nostro futuro. Soprattutto al Sud e nelle zone dove non ci sono contagi e dove non solo gli studenti, ma anche maestri e professori sono radicati nel territorio, è proprio così necessario tenerle chiuse?". Così l'ex premiercommentando la decisione di non riaprire le scuole fino a settembre in una intervista a Fanpage.In merito alla ripartenza dell'Italia a fronte di un debito che oggi è al 130% del Pil, Prodi sostiene: "E' ovvio che da soli il nostro debito non è sostenibile: qualsiasi previsione che leggo va oltre il 150%, e arriva anche al 160% nel rapporto debito Pil. A quei livelli, da soli, è molto difficile.