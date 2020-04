Serie A: Juve, sei avanti! Già rinnovato il contratto a mezza squadra

Il Campionato di Serie A è sospeso per l’emergenza Coronavirus, ma la Juventus è molto attiva per il rinnovo dei contratti ai suoi calciatori. Il portiere Buffon e il terzino Chiellini, il cui contratto scade a Giugno 2020, rinnoveranno per uno o due anni. Per l’argentino Dybala il contratto scade a Giugno 2022. Il suo procuratore è in Argentina perché non può tornare per ora in Italia per il Covid 19.Ma la volontà della società bianconera e di Dybala è quella di prolungare. Per questo motivo tra qualche mese, o nel 2021, il calciatore argentino dovrebbe firmare per altri due o tre anni con la Juve. Per Ronaldo la scadenza è giugno 2022, il fuoriclasse portoghese si trova benissimo a Torino ed ha un feeling speciale con la società e i tifosi.Nel 2021 o nel 2022 deciderà se continuare con i bianconeri, ritirarsi dal calcio o cercare una nuova avventura all’estero. Bonucci, Szczesny e Cuadrado hanno già rinnovato con la Juve, Matuidi rimarrà a Torino.